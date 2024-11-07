الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

تراجع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم الخميس بعد الانخفاض الكبير الذي تعرض له يوم أمس، حيث تتبع سعر الذهب المحلي الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تصريحات حكومية أفادت عدم وجود تعويم جديد لسعر الصرف خلال الفترة القادمة.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3765 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3770 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 80 جنيه ليغلق عند المستوى 3770 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3850 جنيه للجرام.

ووسع الذهب من خسائره يوم أمس بشكل كبير ليسجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 3750 جنيه للجرام قبل أن يستقر السعر في تذبذب فوق هذا المستوى حتى الآن، ولكن يستمر الترقب في الأسواق لحركة سعر الذهب العالمي خاصة بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم.



ويأتي الارتباط الكبير بين سعر الذهب المحلي بحركة سعر الذهب العالمي، السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر الذهب المحلي بشكل حاد يوم أمس، هذا بالإضافة إلى اطمئنان الأسواق بعد عودة تسعير الذهب من قبل تجار الخام إلى الانتظام.

وكان قد امتنع عدد من تجار الخام عن إعلان أسعار للذهب يوم الثلاثاء بسبب التحوط ضد التوترات في سوق الذهب العالمي إلى جانب وجود اشاعات بإمكانية حدوث تعويم أو تحركات حادة لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وهو ما دفعهم إلى الانتظار قبل أن يعود التسعير إلى الانتظام مجددا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إنه لا يوجد تعويم لسعر الصرف خلال الفترة القادمة، وأن الاشاعات التي انتشرت مؤخراً لا أساس لها من الصحة، خاصة أن العديد من المؤسسات المالية العالمية قد أشارت أن مصر طبقت بالفعل مرونة سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أشادت به رئيس صندوق النقد الدولي التي زارت مصر هذا الأسبوع.

يذكر أن المخاوف من حركة سعر الصرف قد تزايدت خلال اليومين الأخيرين بالتزامن مع بداية المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المركزية والذي وصل اليوم إلى متوسط 49.34 جنيه لكل دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سجل الذهب العالمي أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك في ظل تأثير إعلان دونالد ترامب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب في ارتفاع الدولار الأمريكي والاستثمارات على حساب الذهب، بينما تترقب الأسواق اليوم اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

وتراجع سعر الذهب المحلي بشكل كبير منذ جلسة الأمس، وذلك بعد عودة تسعير الذهب إلى الانتظام بعد توقفه في وقت سابق هذا الأسبوع، ليتأثر السعر بشكل سلبي من الانخفاض الحاد في سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى تصريحات حكومية بعدم وجود تعويم للدولار خلال الفترة القادمة.

انخفض سعر الذهب العالمي بشكل حاد يوم أمس ليكسر القناة السعرية الصاعدة عند المستوى 2700 دولار للأونصة وهو ما نتج عنه زيادة في زخم الهبوط ليصل إلى المستوى التصحيحي 78.6% عند 2643 دولار للأونصة الذي يتوافق مع المتوسط المتحرك 100 يوم.

السعر المحلي:

بعد وصول سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى المستوى 3850 جنيه للجرام، بدأ حركة بيع قوية دفعته إلى كسر المستوى 3800 جنيه للجرام، ليستكمل الهبوط حتى لامس المستوى 3750 جنيه للجرام، ويستقر السعر في التذبذب أعلى هذا المستوى.