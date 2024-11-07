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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. ليلة فى حب أم كلثوم بمعهد الموسيقى العربية

ام كلثوم
ام كلثوم
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تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً بعنوان “ليلة في حب أم كلثوم للواعدين” بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى  الدكتور سامح صابر،  بمصاحبة التخت العربى قيادة الفنان إيهاب عباس وذلك في الثامنة مساء غدا الجمعة علي مسرح معهد الموسيقي العربية.
يتضمن البرنامج باقة من أروع أغاني كوكب الشرق منها ألف ليلة وليلة، أنا في إنتظارك ، حبيبي يسعد أوقاته ،أنت عمري، صولو على الرق فات الميعاد" أداء الموهوبين عبد الرحمن حديده، نيفين نبيل، مصطفى ظاظا، محمد سعيد، مريم اشرف، محمد يوسف، ممدوح الزينى، سعيد المغربى، يوسف حمدى، كورولس.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.

الدكتور سامح صابر الدكتورة لمياء زايد ألف ليلة وليلة الموسيقى العربية ذوي القدرات الخاصة مسرح معهد الموسيقي العربية