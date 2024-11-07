منخفضا 3%..الذهب العالمي في أدنى مستوى خلال 3 أسابيع عند 2643 دولارا للأونصة

وسع الذهب من خسائره خلال تداولات اليوم الخميس ، قبل أن تستقر تداولاته في ظل موجة البيع الحادة التي ضربت المعدن النفيس بعد اعلان دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية لفترة رئاسية جديدة، بينما ينتقل تركيز الأسواق اليوم إلى اجتماع البنك الفيدرالي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2643 دولارا للأونصة خلال تداولات اليوم بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2662 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند نفس المستوى.

يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بشكل حاد بأكثر من 3% وهو أكبر انخفاض يومي منذ 7 يونيو 2024، وكان الذهب قد سجل اعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2790 دولارا للأونصة ليفقد أكثر من 120 دولارا حتى الآن.

ويأتي هذا الانخفاض الحاد في أسعار الذهب بعد أن تم إعلان دونالد ترامب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لفترة رئاسة جديدة بعد تغلبه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية التي بدأت يوم الثلاثاء، وفق تحليل جولد بيليون.

السياسات المحتملة لإدارة الرئيس ترامب ستشكل ضغوط تضخمية كبيرة وقد تجبر البنك الفيدرالي الأمريكي الي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، وهو ما يمثل أخبارًا سلبية إلى حد ما للذهب، لكن عجز الميزانية الأمريكية المتزايد وانخفاض الانضباط المالي سيكونان إيجابيين للمعدن النفيس.

السبب الرئيسي وراء الانخفاض السريع في مستويات الذهب كان الارتفاع الحاد الذي سجله الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل سلة من العملات الرئيسية، فقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.6% يوم أمس ليسجل أعلى مستوى منذ 4 أشهر ونصف، بالتوازي مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية.

ويرتبط كلا من الدولار وعوائد السندات بعلاقة عكسية مع الذهب، وهو ما ساعد على انخفاض الذهب يوم أمس، ولكن اليوم شهد الدولار تراجع من أعلى مستوياته بسبب عمليات البيع لجني الأرباح الأمر الذي قلل من الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي.

أثار فوز ترامب تساؤلات حول ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم الذي ينصب تركيز الأسواق المالية عليه، مع ترقب بيان البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول عقب الاجتماع.



التوقعات تشير بشكل كبير أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم، وذلك بعد خفض آخر في شهر ديسمبر بمقدار 50 نقطة أساس، ولكن التغيرات السياسية الحالية خاصة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد ينتج عنها تغيرات في سياسة البنك على المدى المتوسط إلى الطويل.



من جهة أخرى أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني اليوم الخميس أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 72.8 مليون أونصة في نهاية أكتوبر، دون تغيير للشهر السادس على التوالي.

وزادت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 199.06 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي من 191.47 مليار دولار في نهاية سبتمبر.