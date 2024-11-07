تحصين 5750 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري من خلال الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي استعرضها تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.



وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الطب البيطري ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد، استمرارا لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءا من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إلى قيام المديرية بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 2850,5 كيلو جرام من اللحوم، و11230,4 من الدواجن، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبي البيطري على عدد 4334 حيواناً، كما قامت إدارة الخدمات بإجراءات التأمين لعدد 221 حيوانا، وتسجيل وترقيم 2262 حيوانا، واستخراج 6515بطاقة، والتفتيش على 7 عيادات ومراكز بيطرية.

واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 5750 حيوانا، بواقع تحصين 2806 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 2944 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين عدد 480 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد 46506 من الأغنام والماعز ضد مرض جدري الضأن وطاعون المجترات الصغيرة، بواقع تحصين عدد 38566 رأس من الأغنام، وعدد 7940 من رؤوس الماعز.

وأضاف، أن إدارة الدواجن قامت بعلاج 24294 طائر، وتحصين 288782 طائر، وقامت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، بتنظيم 199 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها.

كما شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 3 طن و57 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم توقيع الكشف على اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 1753 رأس، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 11100 طائر.