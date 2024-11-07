وكيلًا للعروس.. محافظ المنوفية يشهد عقد قران فتاة بمؤسسة البنات

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام وسط أجواء من البهجة والزغاريد، كوكيل للعروس، خلال مراسم عقد قران عروسان أيتام من إحدى مؤسسات تربية البنين والبنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر، وذلك لمشاركتهما فرحتهما في إتمام عرس زواجهما وإدخال البهجة والسرور على قلبيهما.

يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

حضر مراسم عقد القران، محمد جمعة، مدير مديرية التضامن، محمد موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، النائبة حنان بشار، عضو مجلس النواب، الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة، وعدد من المتطوعين ومسؤولي الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين وأهداهم غرفة نوم ومساعدة مالية ووجه بتوفير أثاثات المطبخ والسجاد دعما لهم في بناء حياة أسرية جديدة، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

وقدم العروسان الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده في دعم تلك الفئات وما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

وحرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع العروسين موصيا زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، داعيا المولى عز وجل أن يتمم زواجهم على خير، ومؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم لتحقيق حياة أسرية كريمة، فيما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية درعا تذكاريا لمحافظ المنوفية تقديرا لجهوده المبذولة.

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