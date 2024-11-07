سقوط لصوص العجل بعابدين

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة عاطلين لسرقتهما الدراجات الهوائية بدائرة قسم شرطة عابدين.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلين لقيامهما بعرض دراجة هوائية تابعة لإحدى الشركات للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقة بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما "دراجة هوائية، الأدوات المستخدمة فى السرقة"، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "تأجير وخلع القفل الإلكترونى" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدا عن كافة الدراجات الهوائية المستولى عليها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.