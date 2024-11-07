محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج التفتيش المالي والإداري على الوحدات المحلية

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي عرضه مديرعام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة "ناصر سيف"، الذي تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال النصف الثاني من أكتوبر الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وبحسب التقرير، فقد تم خلال الفترة المذكورة،تنظيم 20 زيارة من الزيارات التفيشية المفاجئة على الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، تضمنت المرور على عدد من الوحدات الصحية ومراكز ومنشآت طبية تابعة لمديرية الصحة ومدارس ومنشأت تعليمية ومكاتب تضامن ووحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز شباب ،بالإضافة إلى فحص والاشتراك في فحص عدد من الشكاوى ، وقد تم رصد عدد من الملاحظات والسلبيات وبعض أوجه التقصير في العمل خلال الفترة المذكورة بتلك الجهات

حيث كلف المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.