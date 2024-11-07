تعرف على مواعيد ومباريات فريق "مسار" للسيدات في دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق مسار لكرة القدم النسائية، خلال الفترة المقبلة للمباريات الخاصة بدوري أبطال إفريقيا، كممثل لمصر، حيث يستهل الفريق مبارياته في البطولة يوم 10 نوفمبر بلقاء حامل اللقب ماميلودي صنداونز، قبل أن يواجه إيدو كوينز في الجولة الثانية يوم 13 نوفمبر، ثم يختتم المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي يوم 16 نوفمبر.

وأسفرت القرعة للدوري عن تقسيم الفرق على النحو التالي:- المجموعة الأولى ضمت كلًا من الجيش الملكي (المغرب) – نسور المدينة (السنغال) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

وضمت المجموعة الثانية كلا من: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – FC مسار (مصر) – البنك التجاري (إثيوبيا) –إيدو كوينز (نيجيريا)،ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

وكان فريق مسار لكرة القدم النسائية، قد غادر صباح اليوم الخميس إلى الرباط ، كممثل لمصر في المغرب، من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 .

حيث إنه من المقرر أن تبدأ منافسات دوري إفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر لتستمر حتى 23 نوفمبر .

ومن المقرر أن الفريق الفائز في المنافسة سيحصل على جائزة مالية كبيرة، حيث يحصل المُتوج باللقب على 400,000 دولار أمريكي، والوصيف على 250,000 دولار أمريكي.

وستُجرى مباراة الافتتاح يوم السبت 9 نوفمبر 2024.

الأندية الثمانية التي ستشارك في نهائيات المنافسة:

حامل اللقب: نادي ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم: نادي مسار (مصر)

ممثل البلد المضيف: نادي الجيش الملكي (المغرب)

اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "أ": نادي نسور المدينة (السنغال)

اتحاد غرب إفريقيا لكرة القدم "ب": إيدو كوينز (نيجيريا)

اتحاد وسط إفريقيا لكرة القدم: تي بي مازامبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

اتحاد إفريقيا الجنوبية لكرة القدم: جامعة كيب الغربية (جنوب إفريقيا)

اتحاد شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم: نادي البنك التجاري الإثيوبي (إثيوبيا)