القبض على مسجل خطر سرق محلات "البلايستيشن" بالمطرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى القبض على مسجل خطر لسرقته محلات "البلايستيشن " بدائرة قسم شرطة المطرية .

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية لقيامه بسرقة "جهاز ألعاب إلكترونية" من داخل أحد المحلات بدائرة قسم شرطة المطرية بأسلوب "المغافلة" وبمواجهته أقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" صاحب محل بيع وصيانة أجهزة ألعاب فيديو، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج"تم ضبطه"، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.