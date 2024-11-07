بعد التأجيل.. كواليس أولى جلسات محاكمة قاتل قهوجي الكوربة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد حجازي ، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما في القضية المعروفة بقهوة أسوان لجلسة الأول من ديسمبر المقبل للإطلاع.

وشهدت جلسة المحاكمة حضور المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وإيداعه بقفص الاتهام بينما تغيبت اسرة المجنى عليه، ومع بدء نظر الجلسة تم اثبات حضور المتهم ودفاعه والمدعى بالحق المدنى عن المجنى عليهم وتلت النيابة العامة أمر الإحالة الصادر منها الى هيئة المحكمة مطالبة بتوقيع أقصى عقاب على المتهم، فيما طالب دفاع المتهم من هيئة المحكمة التأجيل للاطلاع على أوراق القضية استعدادا للمرافعة فقررت هيئة المحكمة التأجيل.



قال المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة قبل بدء جلسة محاكمته، إنه لم تكن بينه وبين المجني عليه اية خلافات، مشيرا الي انه يمتلك مجموعة من المحلات في منطقة الكوربة.

واضاف المتهم، أن جميع اهل المنطقة يحترمونه ويوم الواقعة حدثت مشكلة واستعان فيها المجني عليه بأكثر من 20 شخص لكي يضربوني فقمت بالدفاع عن نفسي وطعنته.

وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

وأحال المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.

وحدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لبدء المحاكمة أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، و السعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

واعترف المتهم في التحقيقات التي باشرها أمين عصر وكيل نيابة مصر الجديدة بارتكابه الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، تتضمن حصول الضحية على حكم واجب النفاذ بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير جنة الفواكه، بعد نزاعات قضائية مع المالك السابق أمير، فاستشاط المتهم غضبا وبعد حدوث مشادة كلامية انتظر الضحية حتى عودته لمسكنه وقام بطعنه طعنة نافذة في البطن أخرجت الأحشاء، ثم انهال عليه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.