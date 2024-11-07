البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الخميس

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.76%، ليصل إلى مستوى 31,282.21 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.43%، وصولًا إلى مستوى 3,252.7 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.5، وصولًا إلى 8,245.25 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.61%، ليصل إلى مستوى 11,515.2 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.89%، ليصل إلى مستوى 38,849.61 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.75%، مسجلًا 13,726.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.54%، وصولًا إلى 6,760.32 نقطة.