سقوط لص سرق 6 تكاتك بمدينة نصر

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة لص سرق 6 تكاتك بأسلوب المغافلة، بدائرة قسم شرطة، مدينة نصر ثالث.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل ، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته أقر بإرتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وأضاف بقيامه بالتصرف فى الدرجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عملائه "سيئى النية" 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الجيزة "تم ضبطهم"، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.