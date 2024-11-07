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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط لص سرق 6 تكاتك بمدينة نصر

المتهمين
المتهمين
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سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة لص سرق 6 تكاتك بأسلوب المغافلة،  بدائرة قسم شرطة، مدينة نصر ثالث.
تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل ، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته أقر بإرتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وأضاف بقيامه بالتصرف فى الدرجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عملائه "سيئى النية" 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الجيزة "تم ضبطهم"، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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