بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات ببني سويف الأسبوع المقبل

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاستعدادات الخاصة باستكمال سير العمل في حملات الموجة الــ 24 لإزالة التعديات والتي تنفذها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لاستعراض الترتيبات والتجهيزات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من الموجة الحالية لإزالة التعديات والمقرر تنفيذها في الفترة من 9 إلى29 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة وتحديدًا أيام العطلات الرسمية،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

من جهته أضاف السكرتير العام المساعد، أن الموجة الحالية لإزالة التعديات كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي،وتم خلالها إزالة 208حالة (68 حالة تعد على أراض أملاك الدولة +140حالة على مساحة 6.13 أفدنة أرض زراعية ، وتستكمل بالمرحلة الثانية بداية من السبت المقبل وتستمر حتى 29 الشهرالجاري ، تليها المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.