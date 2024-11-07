تعرف على النجوم المصريين والعرب المكرمين بمهرجان آفاق مسرحية

يختتم مهرجان آفاق مسرحية برئاسة المخرج هشام السنباطي، الدورة العاشرة التي تحمل اسم الفنان "نور الشريف" وذلك في السابعة مساء اليوم الخميس بمسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

قال المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام المهرجان، إن حفل الختام ايذانا يعقد بختام المرحلة الثالثة من المهرجان، التي سبقها مرحلتي المشاهدات وتقدم لها ما يزيد عن مائة عرض ثم مرحلة التصفيات التي شارك بها 40 عرض، وشملت مرحلة النهائيات عروض مصرية وعربية.

وأوضح السنباطي، أن اليوم يشهد تكريم عددا من نجوم الفن المصري والعربي ويستهل بإهداء درع الدورة العاشرة لأسرة الفنان نور الشريف والذي تهدى الدورة له، يعقبه تكريم سفارة المملكة المغربية بمصر ويمثلها السفير محمد آيت وعلى سفير المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، كما يكرم المهرجان عددا من النجوم والفاعلين في المسرح المصري والعربي تقديرا لتلك الجهود على مستوى الاحتراف والهواة، ويشمل التكريم النجمة ميمي جمال، والنجم مفيد عاشور، والفنان جلال العشري، والنجمة الليبية خدوجة صبري، والكاتبة المغربية السعدية بن سهيلي، والفنانة العراقية كلوديا حنا، ومن الإعلاميين، الإعلامية المغربية هند الصنعاني، ومن مصر الكاتبة فاطمة ناعوت وشيماء الحشاش .

كما يكرم المهرجان أعضاء لجنة تحكيم النهائيات لجنة تحكيم النهائيات: الدكتور محمد عبدالعزيز، والدكتور أحمد الدله، والناقدة الدكتورة ملحة عبدالله – المملكة العربية السعودية، والفنانة حنان شوقي، والدكتورة فينوس فؤاد، والدكتورة بديعة الراضي، والكاتب علاء الجابر – العراق، والمخرج أسامه مبارك، ويعقب ذلك تكريم لجان تحكيم المرحلة الأولى الدكتور محمد عبدالمنعم، والمخرج عادل بركات، والسينوجراف نهاد السيد، والدكتور أحمد مجدي، والمخرج أيمن غالي، والكاتب أحمد زيدان.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة عقد على ثلاث مراحل الأولى مرحلة المشاهدات، والثانية التصفيات من 1 إلى 18 أكتوبر الماضي بمسرح آفاق والثالثة مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر الجاري، تحت رعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.