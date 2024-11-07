اعتماد مستشفى بني سويف التخصصي لتدريب طلاب امتياز كلية الصيدلة

أعلن الدكتور احمد محمود صادق، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، أنه تم اعتماد مستشفى بني سويف التخصصي ضمن المستشفيات المؤهلة لتقديم التدريب الالزامي لطلبة السنة السادسة لكليات الصيدلة المصرية، يأتي ذلك في إطار التعاون بين مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والإدارة العامة لشؤون الصيدلة والمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار مدير مستشفى بني سويف التخصصي إلى أنه بالفعل استقبلت المستشفى عددًا من طلاب الفرقة السادسة (الامتياز)، وتم البدء في البرنامج التدريبي العملي والنظري المعد سابقا والذي يتضمن أيضًا آليات تقييم المتدربين، وذلك تحت إشراف مدير ادارة الصيدلة بالمستشفى.

وأشارت الدكتورة ريهام علي، مديرة إدارة الصيدلة بالمستشفى إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى اكتساب الطلاب المعلومات الأساسية الخاصة بالأدوية، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وأن البرنامج التدريبي مدته 180 ساعة وأن الطلاب يتم تقيمهم بشكل أسبوعي.