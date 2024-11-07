بروتوكول تعاون بين البحوث الزراعية وبيطري جامعة القاهرة لتطوير اللقاحات

شهد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية اليوم الخميس توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية وكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن هذا التعاون يهدف إلى تطوير البحث العلمى فى مجال اللقاحات البيطرية وخدمة المجتمع ورفع مستوى الأطباء البيطريين فى ذات التخصص من خلال عمل توأمة بين المعمل المركزى للرقابة المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) عن منطقة الشرق الأوسط وبين كلية الطب البيطرى المعتمدة أيضًا من ذات المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط مما يؤدى إلى توحيد الجهود العلمية وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة وبرامج تدريبية متميزة ومؤتمرات علمية دولية متخصصة بالإضافة إلى الإشراف المشترك على الرسائل العلمية.

ومن جانبه، قال الدكتور سمير عبد المعز مدير المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات البيطرية إنه من المقرر أن يبدأ التعاون المشترك فى ثلاث مجالات:

المجال الأول: البحوث والمشاريع العلمية والدراسات العليا:

اعتبار المشاكل التى تواجه الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر هى الخطة البحثية للطرفين والتى تخدم وتنمى الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية للطرفين مع تسهيل إجراء التحاليل واستخدام الأجهزة لكلا الطرفين.

تبادل الخبرات في مجال البحث العلمى من خلال الإشراف المشترك على الرسائل العلمية.

المجال الثانى: خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

عقد لقاءات دورية مع كافة الأطراف المعنية في محافظتى الجيزة والقاهرة لبحث ما يمكن أن يقدمه الطرفان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ووضع آلية واضحة المعالم للتعاون.

إقامة مؤتمرات علمية دولية مشتركة.

عقد ندوات وورش عمل لبحث وإيجاد حلول للتحديات التى تواجه الثروة الحيوانية والداجنة في محافظات الجمهورية.

إقامة ملتقى توظيف ويوم مشترك للخريجين بتعاون الطرفين.

توفير مكان مناسب لإنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة بالمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.

إنشاء برامج دراسية متميزة للطلاب تخدم أهداف الطرفين.

تبنى الطلاب المتميزين وأصحاب الإبتكارات والمواهب العلمية بدعم الطرفين والمجتمع المدنى.

إنشاء شركات مساهمة بين الطرفين لإنتاج بعض ما يحتاجه المجتمع وخاصة اللقاحات والمستلزمات البيطرية.

المجال الثالث: التدريب:

وضع مصفوفة تدريب مشتركة لتأهيل المتدربين لسوق العمل.

إعداد مصفوفة تدريب متخصصة للعاملين بالشركات والمصانع بدعم وتعاون الطرفين.

تبادل الخبرات في مجال الجودة وخاصة للمعامل البحثية.

وضع مصفوفة تدريب مشتركة للطلاب ضمن برنامج التدريب الصيفى.

وضع مصفوفة تدريب مشتركة لشباب الباحثين لدى الطرفين.