مياه أسيوط: لا صحة لشائعات انقطاع الخدمة وجميع المرافق تعمل بكامل طاقتها

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بشكل قاطع جميع الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع المياه في المحافظة.

وأكدت الشركة في بيان رسمي لها أن جميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها، ولا توجد أي أعمال صيانة في الوقت الحالي قد تؤثر على وصول المياه للمواطنين.

ودعت شركة مياه أسيوط، المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات المغرضة، مؤكدة التزامها بتقديم خدمة مياه نظيفة ومستمرة.

وحثت الشركة المواطنين على التواصل المباشر مع الشركة عبر قنواتها الرسمية للاستفسار عن أي معلومات تتعلق بخدمة المياه.

وأكدت شركة مياه أسيوط أنها تعمل جاهدةً على توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة، ودعت المواطنين إلى التعاون معها في مكافحة الشائعات، مؤكدًة أنها ف حال وصول أي معلومات غير مؤكدة، يرجى عدم نشرها والتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها، وتجنب نشر أي معلومات كاذبة أو شائعات قد تؤدي إلى البلبلة بين المواطنين، والتواصل فوراً مع المركز الإعلامي للشركة وطرق التواصل المختلفة عبر أرقام الواتس آب المخصصة للإبلاغ عن الشائعات.

وناشدت الشركة المواطنين إلي التعاون معها بعدم الانسياق وراء تلك الاشاعات، وتطمئن الشركة عملائها الكرام بفتح قنوات التواصل علي مدار الساعة، وذلك لتلبية احتياجاتهم وتسهيل تقديم الشكاوى والاستفسارات.

ويمكن التواصل مع شركة مياه أسيوط، عبر الأرقام التالية: 125 ( من أي شبكة أو أرضي )، 01280733990، 01206179891 (واتساب)، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني http://ascww.org/public/ وتطبيقات الهواتف الذكية.