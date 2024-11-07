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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

استمرار فعاليات المؤتمر المقام للبعثة المصرية الأمريكية بمتحف التحنيط.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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يواصل المجلس الأعلى للآثار، فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر المقام للبعثة المصرية الأمريكية، الممثل في متحف التحنيط، تحت عنوان  (جبانة جنوب العساسيف) والتي تتناول أعمال البعثة منذ 2018: 2024م.

وجاءت فعاليات اليوم بإقامة العديد من المحاضرات العليمة، تضمنت النقاط التالية:

1 - تناول الشرح عن أعمال الترميم وطرق العلاج والصيانة للأحجار والطوب اللبن . 

2 - تناول الشرح عن ترجمة النقوش الهيروغليفية علي الأحجار - البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك - الشرح علي أحجار طهارقا مع ذكر المناظر  (لمونتو-أتوم) داخل المقصورة . 

3 - تناول الشرح عن مراحل الترميم واستكمال أحجار طهارقا. 

4 - تناول الشرح عن منطقة أبو عصبة بالكرنك وإتمام توثيق المنطقة وأخذ المقاسات وجود طبقة البلاستر واحتواء المنطقة علي الطوب اللبن والحجر الرملي- وصف مخازن بالكرنك يضمون العديد من الأحجار - وصف طريق بالكرنك تم استكمال الأرضيات بالحجر الرملي - تقديم معلومات عن آمون رع - والألوان . 

5 - تناول الشرح عن جبانة جنوب العساسيف 

*عرض تمثالين جالسين داخل المقصورة

*عرض القطع الآثرية بالمتاحف . 

6 - تناول الشرح عن معابد طيبة للمناطق البطلمية والرومانية - معبد خونسو - آمون - هابو - المدامود بالكرنك 

7 - تناول الشرح عن توثيق الآثر - عرض القطع الآثرية للمومياوات الآدمية والحيوانات المقدسة والطيور مثل (السلحفاء - التمساح - طائر أبو منجل) - شرح وترجمة النصوص الهيروغليفية .

8 - تناول الشرح عن عرض الأجزاء السفلية للتوابيت والمومياوات وأغطية المومياوات وأغطية التوابيت - توثيق مقبرة TT320 - وصف مقابر وادي الملوك، الملك أمنحتب الأول.

*الأواني الفخارية. 

 9 - تناول الشرح عن التحدث عن شكسبير - عرض أغطية توابيت للمرأة - عرض تمثال الملكة «نفرتيتي» - ترجمة بعض النقوش الهيروغليفية.

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