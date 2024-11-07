استمرار فعاليات المؤتمر المقام للبعثة المصرية الأمريكية بمتحف التحنيط.. صور

يواصل المجلس الأعلى للآثار، فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر المقام للبعثة المصرية الأمريكية، الممثل في متحف التحنيط، تحت عنوان (جبانة جنوب العساسيف) والتي تتناول أعمال البعثة منذ 2018: 2024م.

وجاءت فعاليات اليوم بإقامة العديد من المحاضرات العليمة، تضمنت النقاط التالية:

1 - تناول الشرح عن أعمال الترميم وطرق العلاج والصيانة للأحجار والطوب اللبن .

2 - تناول الشرح عن ترجمة النقوش الهيروغليفية علي الأحجار - البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك - الشرح علي أحجار طهارقا مع ذكر المناظر (لمونتو-أتوم) داخل المقصورة .

3 - تناول الشرح عن مراحل الترميم واستكمال أحجار طهارقا.

4 - تناول الشرح عن منطقة أبو عصبة بالكرنك وإتمام توثيق المنطقة وأخذ المقاسات وجود طبقة البلاستر واحتواء المنطقة علي الطوب اللبن والحجر الرملي- وصف مخازن بالكرنك يضمون العديد من الأحجار - وصف طريق بالكرنك تم استكمال الأرضيات بالحجر الرملي - تقديم معلومات عن آمون رع - والألوان .

5 - تناول الشرح عن جبانة جنوب العساسيف

*عرض تمثالين جالسين داخل المقصورة

*عرض القطع الآثرية بالمتاحف .

6 - تناول الشرح عن معابد طيبة للمناطق البطلمية والرومانية - معبد خونسو - آمون - هابو - المدامود بالكرنك

7 - تناول الشرح عن توثيق الآثر - عرض القطع الآثرية للمومياوات الآدمية والحيوانات المقدسة والطيور مثل (السلحفاء - التمساح - طائر أبو منجل) - شرح وترجمة النصوص الهيروغليفية .

8 - تناول الشرح عن عرض الأجزاء السفلية للتوابيت والمومياوات وأغطية المومياوات وأغطية التوابيت - توثيق مقبرة TT320 - وصف مقابر وادي الملوك، الملك أمنحتب الأول.

*الأواني الفخارية.

9 - تناول الشرح عن التحدث عن شكسبير - عرض أغطية توابيت للمرأة - عرض تمثال الملكة «نفرتيتي» - ترجمة بعض النقوش الهيروغليفية.