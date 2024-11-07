فيها حاجة حلوة.. بدء الموسم الشتوي للسياحة بمصر والألمان في المقدمة

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الموسم السياحي الشتوي بدأ من أكتوبر الماضي، وينتهي في بداية مايو، موضحًا أنه موسم السياحة الثقافية والأثرية على مستوى الآثار المصرية في القاهرة والأقصر وأسوان والمنيا وغيرها.

وأضاف في حواره عبر قناة «إكسترا نيوز»: أن الجنسية الألمانية أعلى جنسية تصل إلى مصر، ومعظمهم يهتم بالسياحة الأثرية والثقافية ومتوسط انفاقهم عالي، ثم السياحة الروسية التي تهتم بالسياحة الشاطئية، وكانت أعدادها أكبر مما هي عليه الآن قبل فترة الحرب والعقوبات.

وتابع الخبير السياحي، أن عدد السياح الإنجليز في مصر زاد بسبب رحلات الشارتر، والإنجليز يهتمون بالآثار المصرية، فقد تواجدوا في مصر منذ العصور الوسطى.

وأكد على أهمية محافظة الأقصر كمسرح عالمي مفتوح، وبها عدد كبير من المعالم الأثرية مثل معبد الكرنك ومعبد الأقصر ووادي الملوك والملكات.