حملة رقابة ميدانية.. تحرير 11 محضر مخالفات صحية ببني سويف

قدمت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يفيد بأن إدارة الطب الوقائي بالمديرية قامت بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على عدد من المنشآت الغذائية ، حيث تم المرور على 13 منشأة بدائرة الوحدة المحلية لمركز و مدينة الواسطى.

أسفرت الحملة عن تحرير 11محضرًا لمخالفات. تضمنت : 4 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و7 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية والتحفظ على كمية من المواد والمنتجات الغذائية والعصائر منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بجانب أخذ عينات لبعض المواد والمنتجات وإرسالها للعمل للتحليل، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد .

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وقام بالحملة :جمعة عبد المنعم "مراقب أول أغذية" ، وعلى حسين ، رمضان رمضان "مفتشي أغذية".