مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي فضاء لإبداع الشباب وحوار الثقافات.. تكريم 13 رمزا.. وعروض وورش فنية في انتظار جمهور جنوب سيناء

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يعد من أبرز المهرجانات المسرحية الموجهة للشباب فى مصر والمنطقة العربية، والذي تأسس في العام 2016 على يد المخرج مازن الغرباوى، بهدف دعم المواهب الشابة وتوفير مساحة للتعبير الفنى والإبداعى.

ويحتفى المهرجان بالإبداعات المسرحية الشبابية المحلية والعربية والدولية، ويجمع فنانين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات.

وتقام فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الذى يحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوى فى الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجارى، التى تأتى تحت شعار «المسرح من أجل السلام»، حيث تشمل عروضا مسرحية متنوعة وورش عمل وندوات، مما يتيح فرصة للفنانين والمخرجين الشباب من مصر ودول أخرى للتفاعل وتبادل الخبرات فى منصة تجمع بين الثقافات المختلفة وتدعم المواهب الشابة بمجال المسرح.

وتتجاوز أهمية المهرجان كونه منصة للعرض الفنى، حيث يسعى لتعزيز التواصل بين الفنانين الشباب، ويعمل على تبادل الثقافات، ما يجعل منه حدثا فنيا وثقافيا عالميا يعزز مكانة مصر كوجهة للمسرح والفنون.

العروض المشاركة

ينافس على جوائز المهرجان مجموعة متنوعة من العروض المسرحية التالية، من إيطاليا عرض «هاملت»، ومن مصر عرض «130 قطعة»، ومن الإمارات عرض «اصطياد»، ومن سلطنة عمان عرض «انعكاسات»، ومن كوسوفو عرض Innocent Little» Murder»، إلى جانب عرض مسرحى شرفى يعرض لأول مرة بعنوان «فاطمة الهواري» من الأردن، ومن تأليف وإخراج غنام غنام، بالإضافة إلى عرضين احتياطيين وهما: «الطاحونه الحمراء» و«newses» من مصر.

أما عروض مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة تضم: من سلطنة عمان العرض المسرحى «فضيلة العبيد»، ومن ليبيا عرض «خرف»، كردستان- فرنسا «سلمى»، ومن مصر «خلف النافذة»، بالإضافة إلى ثلاثة عروض احتياطى فى حال تعذر أحد العروض الأساسية المشاركة، وهم: «كاسبر» و«تن تن» من مصر، «تبادل إطلاق نار» من سوريا.

بينما تضم عروض مسرح الطفل النشء: من تونس عرض «راعى الصحراء»، ومن مصر عرضين، وهما: «دون كيشوت»، و«هجرة الماء»، ومن الإمارات عرض «حكايات صامتة»، بالإضافة إلى عرضين احتياطيين من مصر، وهما: «كنوز» و«جدو كركور».

أما عروض المونودراما فهى كالآتى: «ماركو بولو» من إيطاليا، «sunny» من كوريا الجنوبية، «LyricDragon» من إسبانيا، «For the worse&Laugh» من فرنسا، بالإضافة إلى عرض احتياطى، وهو: «Not 'i» من رومانيا.

المكرمون

يكرم المهرجان فى دورة هذا العام كلا من: اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوى حامل اسم الدورة، والدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة المصرية الأسبق بدرع سميحة أيوب التقديرى، والمخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولى للمسرح كشخصية دولية، أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالشارقة كشخصية عربية.

كما سيكرم المهرجان الفنان إبراهيم الحساوي من المملكة العربية السعودية بدرع سميحة أيوب التقديرى، والفنانة حلا عمران من سوريا / فرنسا بدرع سميحة أيوب التقديرى، والفنان علاء مرسي بدرع سميحة أيوب التقديرى، والنجم العالمي والبروفيسور ميخائيل جوريفوي من روسيا بدرع سميحة أيوب التقديرى، والفنان محمد العمروسي بدرع المهرجان الشبابى، والمخرج ممدوح الأطرش من سوريا بدرع سميحة أيوب التقديرى، والدكتور سعيد السيابى من سلطنة عمان بدرع سميحة أيوب التقديرى، والمخرج المصرى محمد جبر الفائز بمسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة.

لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى

تضم لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية الكبرى عددا من الأسماء اللامعة فى مصر والدول العربية والأجنبية، وهم: الفنانة منال سلامة رئيسا من «مصر»، وعضوية كل من: الدكتور بيتر سبولر من «ألمانيا»، والكاتبة والفنانة إريكا مولدوفان من «رومانيا»، والسينوغراف الدكتور باول دوبسكى من «بولندا»، والمخرج أحمد الرواس من «سلطنة عمان».

عروض المونودراما

يحرص المهرجان دائما على اختيار فنانين من كل دول العالم لتحكيم مسابقاته المختلفة، وهذا العام ضمت اللجنة عددا من الأسماء اللامعة عربيا ودوليا، وهم: البروفيسور دينى دينيس رئيس اللجنة من «الدنمارك»، وعضوية كل من: الفنان عبدالله مسعود من «الإمارات العربية المتحدة»، والمخرج كبيلاى ايردليكارا من «تركيا»، والمخرجة دلال فياض من «الأردن».

مسرح الشارع

تتشكل لجنة تحكم مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية من الفنان أحمد وفيق رئيسا من «مصر»، وعضوية كل من: المخرج الدكتور أدونيس فليبى «البانيا –أمريكا»، والفنانة والمنتجة كتارينا صلدوخا «بيلاروسيا»، ومصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة من «مصر».

وتأتى هذه المسابقة حرصا على تمكين الشباب المسرحيين من القيادة، إيمانا بالجيل الشبابى وأنه يحتاج إلى الفرصة والدعم، كما أن تمكين الشباب جزء من بناء مصرنا الحبيبة، وهى إحدى الاستراتيجيات التى وضعها المهرجان منذ الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى.

مسرح الطفل

تضم لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل عددا من المسرحيين من مصر والعالم، وهم: الدكتور محمد عبدالمعطى رئيسا، وعضوية كل من: الفنان عادل شمس من «البحرين»، والسينوغراف جين يونج يون من «كوريا الجنوبية»، والدكتورة كاملة الهنائى من «سلطنة عمان».

الفائزون بمسابقة عصام السيد للعمل الأول

يشهد المهرجان تطورا كبيرا وملحوظا عاما تلو الآخر، فمصر ولادة ولم تنضب من المواهب على الإطلاق، وقد تكونت لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد للعمل الأول: الفنان أحمد سلامة رئيسا، وعضوية كل من: الدكتورة نبيلة حسن، والمخرج هشام عطوة، وشملت أسماء الفائزين بالمسابقة الآتى: المركز الأول محمود الحسينى كاجو عن عرض «ماكبث المصنع»، والمركز الثانى يوسف مراد منير عن عرض «ياسين وبهية»، والمركز الثانى مكرر محمد شاكر عن عرض «حديث الصباح والمساء»، والمركز الثالث محمد رضا عن عرض «حياة شخص ما»، والمركز الثالث مكرر ساندرا سامح عن عرض «سوء تفاهم»، ونظرا لتميز العروض وتقارب الدرجات التى أقرت بها لجنة التحكيم قررت إدارة المهرجان تقديم خمسة مخرجين متميزين فى مسابقة «عصام السيد» للعمل الأول.

الفائزون بمسابقة فاطمة المعدول للتأليف المسرحي

شهدت مسابقة فاطمة المعدول للتأليف المسرحى فى نسختها الثامنة تنافسا شديدا بين المؤلفين الشباب، وقد ضمت فائزين من مصر وعدة دول عربية، حيث فاز فى فرع النصوص الطويلة بالمركز الأول: محمد على إبراهيم حسانين من «مصر» عن مسرحية «نزيل الجنة»، وحصل على المركز الثانى أحمد سمير قرنى محمد من «مصر» عن مسرحية «الذباب»، كما حصل على المركز الأول فى فرع النصوص القصيرة: محمد السيد عبدالوارث محمود جادو من «مصر» عن مسرحية «القطار»، وحصد المركز الثانى الأمير حيدر عبدالله من «العراق» عن مسرحية «الف ليلة».

وفاز فى فرع نصوص المونودراما بالمركز الأول عبدالمنعم بن السايح من «الجزائر» عن مسرحية «المحرقة - خيمة.. أشلاء ونار.. 26 أيار»، وحصل على المركز الثانى نوال محمد مختار العدل من «مصر» عن مسرحية «تم التشويه بنجاح».

أما في فرع نصوص مسرح الطفل، فاز بالمركز الأول: أمجد زاهر زخارى عازر من «مصر» عن مسرحية «سر الغابة العجيبة»، وحصل على المركز الثانى رؤى عصام عبدالله رزمق من «فلسطين» عن مسرحية «مملكة الإيموجى».

وقد تم استحداث فرع رابع هذا العام فى مسابقة التأليف المسرحى وهو الكتابة لمسرح الطفل، نظرا لتميز الكتاب تم تقديم فائزين اثنين فى كل فرع، فيقدم المهرجان ثمانية كُتّاب فى أربعة فروع فى كتابة النص المسرحى، وهم مسابقة النص المسرحى الطويل، والقصير، والمونودراما، والطفل، وذلك لإثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية بكُتّاب جدد.

مسابقة أبوالحسن سلام للبحث العلمى

نافس على مسابقة «أبوالحسن سلام» للبحث العلمى في نسختها الرابعة، مجموعة من الباحثين المسرحيين، حيث فازت هذا العام الباحثة هبة رجب عمر شرف الدين، من «مصر» عن بحثها «الخطاب الأخضر فى مسرح الطفل المعاصر من منظور الموروفولوجيا البيئية الاصطناعية».

وقد تشكلت لجنة تحكيم مسابقة «أبوالحسن سلام» للبحث العلمى هذا العام من الدكتور ثامر العربيد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا، والدكتورة رانيا يحيى مدير الأكاديمية الدولية للفنون بروما، والدكتور محمد أبوالخير أستاذ الإخراج بأكاديمية الفنون.

ورش فنية تدريبية

يسعى المهرجان كل دورة لاختيار مدربين متخصصين فى كل ما يخص المسرح وعلومه المختلفة، والتنوع فى الورش باختيار أساتذة وفنانين لهم خبرة كبيرة ينقلونها للشباب المشاركة فى تلك الورش، ومنها: ورشة التمثيل الايمائى «فن البانتومايم» للمدرب المصرى والخبير الدولى أحمد نبيل رائد فن البانتومايم فى العالم، وورشة «الممثل بين السينما والمسرح» للنجم والبروفسير الروسى ميخائيل جوريفوى، وهو أستاذ فى عالم التمثيل والإخراج وله مشاركات فى أفلام عالمية بالسينما الأمريكية، وعمل مع نجوم ومخرجين من هوليوود.

هذا بالإضافة إلى ورشة «التواصل بالارتجال وجهات نظر مختلفة» للمدرب والمخرج الكورى د. جون وونج سون، وورشة مسرح الطفل «هوية الطفل المصري والعربى» للمدربة التونسية صابرين شعباني، وورشة أخرى لمسرح الطفل أيضا بعنوان: «رحلة الأطفال إلى عالم المسرح» للمدربة والممثلة اللبنانية مروة قرعوني من سن 6 إلى 10 سنوات.

كما يقام ماستر كلاس بعنوان «التعاون الدولى فى مجال الفنون الأدائية» للمدرب د. ليفان خيتاجورى رئيس الهيئة الدولية للمسرح بجورجيا، وماستر كلاس آخر بعنوان «الممثل بين السينما والمسرح» للمنتج المصرى صفى الدين محمود، كما يقيم المهرجان ورش أعمال فنية بوادى مندر بسيناء تحت إشراف الفنانة والمدربة سها كحيل.