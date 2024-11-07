جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ممثله في كليه الطب البشري مع مديريه الصحة والسكان بالمحافظة، وذلك من أجل دعم القطاع الصحي بالمحافظة، ضمن فاعليات بداية، وذلك بحضور الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري وممثلاً عن الجامعة، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ممثلاً عن مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور حسان النعماني أن البرتوكول يهدف إلي رفع مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري والقدرات المعرفية والمهنية للأطباء وأعضاء الفريق الصحي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات البشرية الموجودة لدي الطرفين، موكداً علي حرص الجامعة علي تنفيذ مبادرة بداية و جميع المبادرات الرئاسيه في اطار حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي ان التعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة سوف يتمثل في تدرب الأطباء وإمداد مديرية الصحة بالخبرات المختلفة في كافة التخصصات النادره لتمكين وزاره الصحه من تشغيل العنايات المركزة، والاستفادة من جميع الموارد الطبية الموجوده لديهم، مشيراً الي ان كلية الطب تقوم كل عام بمد وزاره الصحه بنسبه ٧٥٪؜ من الأطباء بعد اتمامهم فتره النيابة وحصولهم علي ماجيستير التخصص، وتدريبهم علي أعلي مستوي بالمستشفيات الجامعيه اثناء قضاء فترة نيابتهم التي قد تصل لمده ٣ سنوات.

ومن جانبه اوضح الدكتور عمرو دويدار أن بنود البروتوكول تضمنت ايضاً قيام كليات الطب بجامعة سوهاج بتلبية إحتياجات المستشفيات العامة والمركزية و النوعية و المراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة، وذلك من خلال توفير أساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية و الإستشارات الطبية و إجراء العمليات ومناظرة الحالات التي تحتاج لذلك وكذلك المشاركة بالقوافل والتدريب الطبي والمؤتمرات العلمية التي من شأنها ان تساهم في تعزيز وتبادل المعرفة والمعلومات ونقل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية و رفع مهارتهم لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

حضر التوقيع كلاً من الدكتور فوزي عباس رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور عبدالرحيم عبدربه رئيس قسم الأطفال، والدكتور نايل عبدالحميد رئيس قسم الباطنة، والدكتور أحمد علي اسماعيل مدير مركز التدريب الطبي بالكليه، و الدكتور الحسيني الجارحي المشرف العام على التعليم الطبي والتدريب بمديرية الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتورة شرين عايد عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة من القطاع الصحي.

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