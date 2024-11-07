رئيس المجلس الأوروبي: نريد تعميق علاقاتنا مع الولايات المتحدة

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، نريد تعميق علاقاتنا مع الولايات المتحدة.

واوضح رئيس المجلس الأوروبي، خلال الاجتماع الثاني عشر لأمناء مجالس الأمن لدول رابطة الدول المستقلة، ستكون هناك وجهات نظر مختلفة مع الولايات المتحدة بشأن بعض القضايا.

وفي سياق متصل ، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، أن الوضع الجيوسياسي في العالم بعيد عن الاستقرار، ومن المهم لدول "رابطة الدول المستقلة" أن تستخدم بنشاط الإمكانات التحليلية والتنبؤية لهيئاتها لتحديد التهديدات الخارجية والداخلية.

وصرح أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، أن الوضع في مسرح العمليات العسكرية ليس في صالح كييف، والغرب يواجه الاختيار بين الاستمرار في تمويل نظام كييف والمزيد من إبادة الشعب الأوكراني، أو الاعتراف بالحقائق الحالية والبدء في التفاوض.