السبت.. قطع المياه عن قريتي «سدمنت الجبل وخورشيد» ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قريتي سدمنت الجبل وخورشيد وتوابعهما يوم السبت المقبل 9 نوفمبر الجاري،لمدة 12 ساعة "من 8 صباحا حتى 8 مساءً، وذلك بسبب القيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة مياه سدمنت بمركز اهناسيا

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة، نظرا لأعمال الصيانة والتطهير الدورية واللازمة للمرفق، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.