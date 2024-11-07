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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السبت.. قطع المياه عن قريتي «سدمنت الجبل وخورشيد» ببني سويف

تعبيرية
تعبيرية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع  المياه عن قريتي سدمنت الجبل وخورشيد وتوابعهما يوم السبت المقبل 9 نوفمبر الجاري،لمدة 12 ساعة "من 8 صباحا حتى 8 مساءً، وذلك بسبب القيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان  الأرضي لمحطة مياه سدمنت بمركز اهناسيا

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة، نظرا لأعمال الصيانة  والتطهير الدورية واللازمة للمرفق، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

أعمال الصيانة تطهير وتعقيم شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف قطع الخدمة مركز اهناسيا مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف