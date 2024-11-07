تفاصيل ضبط المتهمين بالنصب الإلكتروني على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب الإلكترونى على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق من (مهندس – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من مجهول لقيامه بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وقيامه بإرسال رسائل لأصدقائه وطلبه منهم تحويل مبالغ ماليه على رقم "هاتف محدد" .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان – مقيمان بنطاق محافظتى دمياط وأسيوط ).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "أسيوط – دمياط" تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى – 65 خط هاتف محمول – 6 هواتف محمولة – عقد شراء منزل "متحصلات وقائع النصب الإلكترونى").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " النصب "، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى النصب الإلكترونى على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحويل المبالغ المالية المستولى عليها على محافظ إلكترونية.

وبفحص الهواتف المضبوطة تبين ارتكابهما عدد (5) وقائع نصب بذات الأسلوب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.