روسيا: مستعدون للتعاون مع أي رئيس أمريكي ولن نتأثر بتغيير الإدارة في واشنطن

أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا أكدت فيه، أن روسيا تابعت الانتخابات الرئاسية الأمريكية باهتمام، لكنها ترى أن نتائجها لا تؤثر على توجهاتها أو سياساتها المستقلة.

وجاء في البيان، أن موسكو مستعدة للتعاون مع أي إدارة أمريكية جديدة، مع التأكيد على أن روسيا تعمل على تحقيق أهدافها الوطنية المتعلقة بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية بإرادة ذاتية.

وأوضحت السفارة، أن السياسة الروسية تستند إلى استقلال القرار الوطني ولا تتأثر بالضغوط الخارجية أو العقوبات الأمريكية.

وأضاف البيان، أن روسيا ماضية في تعزيز سيادتها وتطوير اقتصاد قوي ومستدام، مؤكدةً أن هذه السياسة تستهدف حماية مصالحها بعيدا عن تأثيرات السياسة الأمريكية، بغض النظر عن أي تغييرات سياسية في واشنطن.