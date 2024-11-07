وداعًا البطل محمد المصري صائد الدبابات بحرب السادس من أكتوبر

أعلنت أسرة محمد المصري، صائد الدبابات في حرب أكتوبر، عن وفاته اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024.

وأشارت أسرة صائد الدبابات، إلى أنه سيتم تشيع جثمانه بمسقط رأسه بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة.

وقال البطل الراحل محمد المصري، في تصريحات سابقة لـ"البوابة نيوز"، إنه التحق بالجيش كمجند بسلاح الصاعقة في سبتمبر 1969، وبعد عامين التحق بسلاح المظلات.

وأشار البطل الراحل محمد المصري، إلى أنه كان ضمن الموجة الأولى التي عبرت قناة السويس تحت غطاء نيران المدفعية والقوات الجوية، حيث كان موكلًا إليه مهمتين هما صد هجوم العدو المفاجئ أثناء العبور والاقتحام، والعمل خلف خطوط العدو، وقام بإطلاق أول صاروخ في الحرب وعمره وقتها 23 عامًا.

وتابع المصري، أنه نجح خلال حرب السادس من أكتوبر بتدمير 27 دبابة في حرب أكتوبر، بينهم دبابة العقيد الإسرائيلى عساف ياجورى.

وكشف المصري، أيضا خلال تصريحاته السابقة لـ"البوابة نيوز"، كواليس تدريباته قبل حرب أكتوبر على استخدام الصواريخ لاصطياد أهداف العدو من الدبابات، وحكى أيضا اللحظات الصعبة بعد نكسة 67 والأيام العصيبة التي عاشتها مصر وكيف استطاع الجيش المصري رد كرامة كل المصريين في حربي الاستنزاف وأكتوبر.

وجدير بالذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كرم البطل محمد المصري، صائد الدبابات بحرب السادس من أكتوبر 1973، في أكتوبر الماضي خلال الندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة.