بعد عودة ترامب للبيت الأبيض.. بكين تحث على التعاون مع واشنطن

شددت الصين على الحاجة إلى مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة، بعد اتضاح أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيصبح الزعيم القادم للبيت الأبيض، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية اليوم الخميس.

وقالت وزارة التجارة الصينية: "إن الجانب الصيني مستعد، على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجميع، لزيادة التواصل مع الولايات المتحدة وتوسيع التعاون وحل الخلافات."

يأتي ذلك في ظل احتمالية زيادة ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية والقيود المفروضة على التكنولوجيا المتطورة.

وأضافت الوزارة: "معا يمكننا دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة نحو اتجاه مستقر وصحي ومستدام، لصالح كلا البلدين والعالم."