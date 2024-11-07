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الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد عودة ترامب للبيت الأبيض.. بكين تحث على التعاون مع واشنطن

ترامب
ترامب
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شددت الصين على الحاجة إلى مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة، بعد اتضاح أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيصبح الزعيم القادم للبيت الأبيض، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية اليوم الخميس.

وقالت وزارة التجارة الصينية: "إن الجانب الصيني مستعد، على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجميع، لزيادة التواصل مع الولايات المتحدة وتوسيع التعاون وحل الخلافات."

يأتي ذلك في ظل احتمالية زيادة ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية والقيود المفروضة على التكنولوجيا المتطورة.

وأضافت الوزارة: "معا يمكننا دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة نحو اتجاه مستقر وصحي ومستدام، لصالح كلا البلدين والعالم."

الصين الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض وزارة التجارة الصينية