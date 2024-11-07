سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على أهمية ملف الذكاء الاصطناعي ومستقبله مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض، وذلك خلال تقرير تليفزيوني بعنوان «مع عودة ترامب للرئاسة.. كيف سيكون مستقبل الذكاء الاصطناعي في أمريكا؟».

مع إعلان فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، سادت حالة من الترقب بين المستثمرين لما ستسفر عنه سياسة إدارته المقبلة، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي عانى من ضغوطات كبيرة خلال فترة رئاسته السابقة.

خلفت التوترات التجارية لاسيما مع الصين، آثارا بالغة على العديد من الشركات التقنية، ما أثار مخاوف بشأن اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التصنيع، وفي المقابل شهدت الولايات المتحدة تركيزا كبيرا على تعزيز الاقتصاد المحلي والتنافسات العالمية، ما قد يعني مزيدا من الدعم لقطاع التكنولوجيا بعد عودة ترامب إلى الحكومة.

ولكن التساؤل الأكبر، هو كيف سيتعامل ترامب مع تحديات العصر التكنولوجي المتسارع، فمن المتوقع أن تواجه إدارته ضغوطا متزايدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي.