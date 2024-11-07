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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الإقليمى لشركة هني ويل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع خالد هاشم الرئيس الإقليمى لشركة هنى ويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحضور كل من المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمى للوزارة والمهندس محمد حازم الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات. 
 

تناول اللقاء بحث إمكانية تنفيذ عدة مشروعات مشتركة بين قطاع البترول وشركة هني ويل في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات.
 

وأشار الرئيس الإقليمى للشركة إلى انتهاء إعداد دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF في مصر بالشراكة مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية وجاري بحث الخطوات التالية، مشيراً إلى أن مصر لديها فرصة متميزة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج وقود الطائرات المستدام SAF لما تتمتع به من مقومات.

البترول والثروة المعدنية خفض الانبعاثات وقود الطائرات المستدام