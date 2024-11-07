فرق طوارئ مطروح تواصل إزالة تراكمات مياه الأمطار.. صور

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، استمرار فرق الطوارئ في عملها لرفع تراكمات مياه الأمطار من المناطق المتضررة، بعد أن رفعت المدينة درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزتها التي تتعامل مع الأمطار والطقس غير المستقر بداية من أول الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى الاستجابة لنداءات المواطنين بالمناطق السكنية.

وتابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عمل فرق الطوارئ وانتشار سيارات والمعدات من الحملة الميكانيكية للتعامل مع الطقس غير المستقر بمواصلة جهود الفرق بإزالة تراكمات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومداخل المدينة شرقا وغربا، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح أن جميع الإدارات الخدمية تعمل ليل نهار في الشارع بعد توقعات خبراء الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة رعدية مع بداية وصول المنخفض الجوي القادم من أوروبا، حيث استعدت فرق الطوارئ والقري التابعة للمدينة من رأس الحكمة شرقاً وحتى حلازين غربا بطريق السلوم؛ للتعامل مع سقوط الأمطار فوراً.

وشدد جاب الله على الإدارات الخدمية الميدانية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والاستغاثات بالمناطق المتضررة، حيث تم رفع تجمعات مياه الأمطار من الأحياء السكنية من الكيلو 1 حتى الكيلو 4 بحي الزهور وشوارع المطار والريفية وجمال عبد الناصر ومداخل المدينة، بالإضافة إلى العمل على مدار اليوم مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات والسيارات على مدار 24 ساعة في المناطق التي تتجمع بها المياه.

وأعلنت مدينة مرسى مطروح عن أرقام الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، بالإضافة إلى متابعة البلاغات من الصفحة الرسمية للمدينة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري في رفع تراكمات مياة الأمطار بالميادين والشوارع والطريق الدولي بنطاق المدينة.

فرق طوارئ مطروح تواصل إزالة تراكمات مياه الأمطار

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