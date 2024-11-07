رحيل البطل محمد المصري «صائد الدبابات» في حرب أكتوبر

توفي البطل محمد المصري، اليوم الخميس، المعروف بلقب "صائد الدبابات" في حرب أكتوبر، بعد صراع مع المرض داخل مستشفى المعادي العسكري.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه في الساعة الثانية ظهرًا من قرية المصري، التابعة لمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

ولد محمد إبراهيم المصري عام 1948، وتم تجنيده في الـ24 من شهر سبتمبر عام 1969 وتم توزيعه على سلاح الصاعقة، وتوفي عن عمر يناهز 76 عاما.

شارك في حرب أكتوبر 1973، ونجح في تدمير 27 دبابة للعدو بينها دبابة عساف ياجوري قائد اللواء 109 في الجيش الإسرائيلي، وحصل على وسام نجمة سيناء عام 1974.

كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ أسابيع خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة.