مياه مطروح تواصل تقديم خدماتها الشاملة بأقصى حدود مصر| صور

نفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح قافلة خدمية شاملة بمدينة السلوم.

وشهدت القافلة إقبالاً واسعاً من المواطنين الذين استفادوا من خدمات متنوعة شملت التوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ على الشبكات، وقطع إيصالات سيارات المياه، وتطهير الخزانات، بالإضافة إلى الخدمات التجارية وتلقي الشكاوى، جاء ذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكدت الشركة أهمية هذه المشاركة في تعزيز التواصل مع المواطنين وتقديم خدماتهم بأعلى جودة، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار سعيها الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

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