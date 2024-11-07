ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه مطروح تواصل تقديم خدماتها الشاملة بأقصى حدود مصر| صور

جانب من القافلة
جانب من القافلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح قافلة خدمية شاملة بمدينة السلوم. 

وشهدت القافلة إقبالاً واسعاً من المواطنين الذين استفادوا من خدمات متنوعة شملت التوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ على الشبكات، وقطع إيصالات سيارات المياه، وتطهير الخزانات، بالإضافة إلى الخدمات التجارية وتلقي الشكاوى، جاء ذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكدت الشركة أهمية هذه المشاركة في تعزيز التواصل مع المواطنين وتقديم خدماتهم بأعلى جودة، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار سعيها الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

1000006574
1000006574
1000006577
1000006577
1000006576
1000006576
1000006575
1000006575
1000006578
1000006578
1000006579
1000006579
1000006580
1000006580
مياه مطروح مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب مياه الشرب والصرف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة بداية جديدة مدينة السلوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف ترشيد المياه تطهير الخزانات بداية جديدة لبناء الإنسان أهمية ترشيد المياه