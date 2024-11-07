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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

‏وزير الشباب ومحافظ كفرالشيخ يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماع مع نواب كفرالشيخ
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عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عددًا من الملفات الرياضية، ودعم وتنمية الأنشطة الرياضية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وفي إطار مبادرة َ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والسيد وسام صبري، مساعد الوزير لشئون الكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن، معاون الوزير للشباب، والدكتور خالد مسعود، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة كفرالشيخ.

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احتفالات المحافظة بالعيد القومي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ بداية جديدة لبناء الإنسان محافظة كفرالشيخ