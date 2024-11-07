وزير البترول يتابع مع مجموعة يونايتد إنرجي جروب موقف أنشطتها في مصر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع سونج يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد إنرجي جروب، بحضور المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد حازم، بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذة سارة سالم، رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.

وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة الشركة في مناطق عملها ببرج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية، وكذا منطقة شرق رأس قطارة بالاشتراك مع شركة سيبترول، هذا بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة بعدة مناطق تنمية بالصحراء الغربية.

كما بحث الجانبان موقف استكمال البرنامج الاستكشافي بمنطقة غرب وادي النطرون وإكمال خطة التنمية بالكشف الجديد بها.

وأشار سونج يو إلى أن الشركة ملتزمة بالعمل في مصر وتتطلع لتكثيف برامج الحفر وعمليات البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج، معربًا عن رغبة الشركة في الحصول على مناطق استكشافية جديدة.