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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة للإزالات بأبوقرقاص في المنيا

حملة مكبرة للإزالات
حملة مكبرة للإزالات بابوقرقاص .
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تابع  المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أعمال الموجة 23 للإزالات بإزالة حالتين بقرية ابيوها بمركز ابوقرقاص بناء بدون ترخيص والتحفظ على معدات البناء  .

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز و مدينة ابوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

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إزالة البناء بدون ترخيص المتابعة الميدانية مدينة أبوقرقاص مركز أبوقرقاص مخالف للقانون