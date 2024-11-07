استخراج 1540 شهادة صحية للعاملين بمحطات المياه في سوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن استخراج 1540 شهادة صحية للمتعاملين مع مياه الشرب بجميع محطات المياه على مستوى المحافظة للتأكد من خلو العاملين من أي أمراض معدية والتأكد من جودة المياه المنتجة للمواطنين، وذلك عقب الكشف الطبي والتحاليل الطبية والتثقيف الصحي والكشف عن الأمراض المزمنة والمعدية للعاملين بمحطات مياه الشرب بالتعاون مع مديرية الصحة.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أن الحملة بدأت بندوة تثقيفية للعاملين عن الأمراض المزمنة وغير السارية والمعدية والأعراض التي تصاحبها وطرق الكشف المبكر عنها وأهمية اتباع إرشادات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وارتداء مهمات ومعدات الوقاية أثناء العمل للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المهنية.

وأكد أن إدارة الشركة تحرص على الكشف والفحص الدوري للاطمئنان على صحة العاملين الذين يقدمون خدمة للمواطنين وأن الشركة تشارك فى كافة البرامج الرئاسية والتى تتعلق بالصحة وتهدف إلى النهوض بالعنصر البشرى وتقديم سبل الرعاية الخاصة بالعاملين لزيادة الولاء والانتماء للشركة من أجل مصلحة العمل وأن العنصر البشرى هو العمود الأساسي لأي مؤسسة ناجحة وأن الشركة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن للمواطن السوهاجي.

وأضاف الكيميائي مصطفى الحلواني، مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، أنه تم توقيع الكشف الطبي والتحاليل الطبية على 1540 عاملا بمحطات مياه الشرب على مستوى المحافظة بالمستشفيات العامة الخاصة بكل مركز، وذلك لوصف الحالة الصحية للعاملين بمحطات مياه الشرب للاطمئنان على خلو العاملين من أي أمراض واتباع جميع شروط السلامة والصحة المهنية واستخراج شهادات صحية بنتائج الفحوصات.

1000006568

1000006570

1000006572

1000006558

1000006566

1000006564

1000006560

1000006562

1000006554