صورة قبل بدء الجلسة.. دفاع المتهم بقتل قهوجى الكوربة يناقش الجاني

‏وقف دفاع المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة أمام قفص الاتهام لمحاورة المتهم والنقاش معه قبل بدء جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.

وتنظر محكمة جنايات أول درجة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد حجازي ، أولى جلسات محاكمة ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما في القضية المعروفة بقهوة أسوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

وأحال المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.

وحدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لبدء المحاكمة أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، و السعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

واعترف المتهم في التحقيقات التي باشرها أمين عصر وكيل نيابة مصر الجديدة بارتكابه الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، تتضمن حصول الضحية على حكم واجب النفاذ بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير جنة الفواكه، بعد نزاعات قضائية مع المالك السابق أمير، فاستشاط المتهم غضبا وبعد حدوث مشادة كلامية انتظر الضحية حتى عودته لمسكنه وقام بطعنه طعنة نافذة في البطن أخرجت الأحشاء، ثم انهال عليه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.