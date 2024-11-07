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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 70 طن مخلفات صلبة بأبو قرقاص

رفع ٧٠ طن مخلفات
رفع ٧٠ طن مخلفات صلبة ابوقرقاص
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة  أبو قرقاص، حملة موسعة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع.

كما تم أيضا رفع 70 طن بالوحدة المحلية بقرية اتليدم تحت إشراف إمام نجيب رئيس قرية اتليدم وقرية أبو قرقاص البلد وياسر سليمان رئيس الوحدة القروية بأبو قرقاص البلد وبالوحدة المحلية بقرية نزلة أسمنت تحت اشراف مصطفى الشريف رئيس الوحدة القروية بنزلة اسمنت والوحدة المحلية لقرية بنى عبيد تحت إشراف  محمود سيد رئيس الوحدة القروية ببنى عبيد والوحدة المحلية القروية بابيوها تحت إشراف رئيس الوحدة القروية بابيوها والوحدة المحلية لقرية بنى موسى تحت إشراف حسن صلاح رئيس الوحدة القروية ببنى موسى والوحدة القروية جريس تحت إشراف خالد شاهين رئيس الوحدة القروية بجريس والوحدة القروية ببنى حسن الشروق تحت إشراف  محمد سيد رئيس الوحدة القروية ببنى حسن الشروق  .

وأكد رئيس المركز، أن العمل يجرى على قدما وساق لتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

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ابوقرقاص أبوقرقاص البلد الشوارع الرئيسية حملة مكبرة للنظافة بني حسن مدينة أبوقرقاص مخلفات صلبة