لضمان الجودة.. مياه دمياط تنفذ مسحًا بيئيًا شاملًا للمصدر المغذي لمحطة عزب النهضة

قامت شركة مياه الشرب بدمياط، تحت رعاية اللواء المهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وإشراف الدكتورة إيمان العزبي، رئيس قطاع المعامل والجودة، بتنفيذ مسح بيئي شامل لمصدر المياه المغذي لمحطة مياه عزب النهضة.

وشمل المسح رفع عينات من نهر النيل بدءًا من مأخذ المحطة وحتى مسافة 3 كيلومترات أعلى التيار و1 كيلومتر أسفل التيار، وذلك لضمان مطابقة جودة المياه للمعايير الصحية العالمية.

ويهدف هذا المسح الدوري إلى تقييم المخاطر لتحديد أي مخاطر محتملة قد تؤثر على جودة المياه، والمراقبة المستمرة لمتابعة حالة المياه بشكل دوري وضمان عدم تلوثها، والالتزام بالمعايير للتأكد من الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة لجودة المياه.

وقالت الشركة إن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأكدت الشركة التزامها بتوفير مياه شرب آمنة وصحية لجميع المواطنين، وستواصل بذل كافة الجهود للحفاظ على جودة المياه والمحافظة على البيئة.

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