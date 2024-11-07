ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لضمان الجودة.. مياه دمياط تنفذ مسحًا بيئيًا شاملًا للمصدر المغذي لمحطة عزب النهضة

جانب من المسح الدوري
جانب من المسح الدوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت شركة مياه الشرب بدمياط، تحت رعاية اللواء المهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وإشراف الدكتورة إيمان العزبي، رئيس قطاع المعامل والجودة، بتنفيذ مسح بيئي شامل لمصدر المياه المغذي لمحطة مياه عزب النهضة.

وشمل المسح رفع عينات من نهر النيل بدءًا من مأخذ المحطة وحتى مسافة 3 كيلومترات أعلى التيار و1 كيلومتر أسفل التيار، وذلك لضمان مطابقة جودة المياه للمعايير الصحية العالمية.

ويهدف هذا المسح الدوري إلى تقييم المخاطر لتحديد أي مخاطر محتملة قد تؤثر على جودة المياه، والمراقبة المستمرة لمتابعة حالة المياه بشكل دوري وضمان عدم تلوثها، والالتزام بالمعايير للتأكد من الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة لجودة المياه.

وقالت الشركة إن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأكدت الشركة التزامها بتوفير مياه شرب آمنة وصحية لجميع المواطنين، وستواصل بذل كافة الجهود للحفاظ على جودة المياه والمحافظة على البيئة.

1000006553
1000006553
1000006549
1000006549
1000006550
1000006550
1000006552
1000006552
1000006551
1000006551
1000006548
1000006548
جودة المياه شركة مياه شركة مياه الشرب محطة مياه مياه دمياط مياه الشرب نهر النيل حالة المياه