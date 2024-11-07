افتتاح المؤتمر السنوي الـ11 لوحدة السكر والغدد الصماء بطب طنطا

افتتح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعـة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، المؤتمر السنوى الـ 11 لوحدة السكر والغدد الصماء بقسم الأمراض الباطنة بعنوان "الجديد في علاج الغدد الصماء" والذي يقام على مدار 3 أيام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، ورؤساء المؤتمر الدكتور وائل فراج، رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتورة إنجي عبد الوهاب، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على حرص إدارة الكلية على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى المجال الطبي ودعم كافة الأنشطة العلمية والفرص التي تتيحها المؤتمرات الطبية لتبادل الخبرات بين المدارس العلمية المختلفة حول أحدث المستجدات، بما يسهم في اكتساب شباب الأطباء خبرات جديدة من خلال المناقشات المثمرة مع أساتذتهم من أعضاء هيئة التدريس بما يعود بالنفع على المرضى وتطوير القطاع الصحي بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة باستخدام أعلى معايير الجودة الطبية ، وفقا للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

وأوضح غنيم، أن المؤتمر السنوي الـ 11 لوحدة السكر والغدد الصماء بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعـة طنطـا تعقد جلساته على مدار 3 أيام فاليوم الأول ورشة عمل تضمنت مناقشة 5 محاضرات علمية، ثم يستكمل المؤتمر جلساته في اليوم الثانى والثالث بعقد 30 محاضرة علمية مثمرة، بحضور نخبة متميزة من أساتذة التخصص من جامعات الإسكندرية والزقازيق والمنصورة وأسيوط وبني سويف والمنوفية وبنها ومتمنيا للمؤتمر في ختام جلساته أن يخرج بتوصيات ترفع المعاناة عن المرضى.

ويناقش المؤتمر على مدار أيامه الثلاث الجديد في تشخيص وعلاج أمراض الغدد الصماء والسكر والأيض، ومناقشة الأدوية الحديثة المستخدمة في علاج مرض السكر، وكذا الجديد في الأبحاث والدراسات المتعلقة بأمراض الغدد الصماء والسكر.

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