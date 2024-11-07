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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة فوريةل٦ حالات
إزالة فوريةل٦ حالات تعدى بالمنيا
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كلف عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا نوابه ورؤساء المجالس المحلية والأحياء بالمتابعة المستمرة وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي واسترداد الأراضى الزراعية.

وخلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة ٦ حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة 616 مترا بقرى دمشير وبني أحمد وتله، وتم التعامل الفوري معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واسترداد الأراضي الزراعية وحمايتها من التبوير.

جاء ذلك بحضور كل من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا، ورؤساء المجالس المحلية، وقسم التنظيم والإشغالات وقسم الإزالات.

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إزالة فورية التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا مدينة المنيا