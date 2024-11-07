إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا

كلف عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا نوابه ورؤساء المجالس المحلية والأحياء بالمتابعة المستمرة وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي واسترداد الأراضى الزراعية.

وخلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة ٦ حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة 616 مترا بقرى دمشير وبني أحمد وتله، وتم التعامل الفوري معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واسترداد الأراضي الزراعية وحمايتها من التبوير.

جاء ذلك بحضور كل من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا، ورؤساء المجالس المحلية، وقسم التنظيم والإشغالات وقسم الإزالات.

FB_IMG_1730972601459

FB_IMG_1730972598094

FB_IMG_1730972595694