انعقاد المجلس التنفيذي لمدينة حلايب لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد عابدين سعيد رئيس مدينة حلايب، اليوم الخميس، اجتماعا المجلس التنفيذي بمقر الوحدة المحلية لمدينة حلايب، بحضور أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، تم إصدار عدة تكليفات تهدف إلى تحسين الخدمات في المدينة، ومن أبرزها:

تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والأسواق والمخابز ومحطات الوقود لضمان الالتزام بالمعايير والجودة.

متابعة سير العمل في المدارس بالمدينة وقراها، والعمل على الحد من حالات التسرب من التعليم، بالإضافة إلى متابعة إجراءات رفع سور مدرسة أحمد عرابي بقرية أبورماد.

استعراض الإعانات العينية المقدمة للأهالي بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، والتي تم توزيعها خلال شهر أكتوبر.

مراجعة الحالة الفنية لمحطات توليد الكهرباء في حلايب وأبورماد، والتأكيد على تلبية احتياجاتها المستقبلية لمواكبة المشروعات التنموية الجارية في المدينة، ومتابعة موقف الأعمال الجارية لإنشاء إدارة حلايب البيطرية.

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس المدينة الحضور، مؤكداً على أهمية تنفيذ التوصيات والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المقررة.

ياتي هذا في إطار توجيهات، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والخدمية لضمان جودة الخدمات للمواطنين