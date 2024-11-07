غدا.. مناقشة رواية «ما زلت أنا» ومحاضرة إدارة الوقت في مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء غد الجمعة، حفل توقيع ومناقشة رواية "ما زلت أنا" للكاتبة أمل حجازى، والتى تحكي عن أكثر الأشياء رعبا في هذه الحياة، يدير اللقاء الكاتب عماد العادلى.

يذكر أن أمل حجازى تخرجت من كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية وكتبت مقالات لها في عدة مجلات بريطانية في مصر وفي عدة مواقع إلكترونيّة وحصلت على الجائزة الأولى لمسابقة الكتابة عام 2011 ومقال أسبوعي في بوابة روزاليوسف الإلكترونية.

فى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة "إدارة الوقت" تقدمها إيمان ممتاز أخصائية تنمية بشرية، الورشة تقام اون لاين عبر منصة زوم فى الساعة الثانية من مساء غد الجمعة، وتتناول فى عدة محاور أولوياتى ومسؤولياتي، المهم أولا، وتتطرق المحاضره إلى جدول إدارة الوقت فى كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية.