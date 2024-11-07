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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السبت.. انقطاع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة بسبب أعمال الصيانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع مؤقت للمياه عن عدد من المناطق، وذلك يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وقالت الشركة إن الانقطاع يأتي نتيجة لأعمال صيانة طارئة تتضمن تغيير محابس سحب وطرد طلمبات رافع الدراسة، مما سيؤثر على إمدادات المياه في المناطق التالية:

  • شارع الشيخ صالح الجعفرى.
  • مستشفى القاهرة الفاطمية.
  • شارع المنصورية حتى قسم الجمالية.
  • معسكر الأمن المركزي والعمليات الخاصة.
  • قطاع الدراسة للأمن المركزي بشارع صلاح سالم.
  • دار الإفتاء ومشيخة الأزهر.
  • شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين.
  • كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الأزهر.
  • مستشفى الحسين الجامعي.
  • منطقة منشية ناصر.

ودعت الشركة المواطنين والمؤسسات في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين كميات كافية من المياه خلال فترة الانقطاع، خاصةً المخابز والمستشفيات.

وأكدت الشركة على قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجانًا في المناطق المتضررة، ويمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن 125 أو خدمة الواتس آب على الرقم 01206665125 للحصول على المساعدة.

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