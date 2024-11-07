تفاصيل لقاء عبد العاطي بوزير الخارجية السوداني الجديد.. صور

ثمن وزير الخارجية السوداني الجديد السفير الدكتور علي يوسف، على أن الموقف المصري الواضح والداعم للسودان، مشيرا إلى أن السودان مجال حيوي للأمن القومي المصري وعليه لا بد من العمل سويا لإعداد خارطة طريق لتعزيز وتقوية العلاقات وخروج السودان من الأزمة التي يمر بها.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية السوداني خلال لقائه بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء أمس الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها لتشمل كافة مستويات التعاون، والدعم المتبادل والتنسيق على اعلى المستويات فيما يخص القضايا الجوهرية التي تهم البلدين، كما تناول اللقاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.

وأكد وزير الخارجية والهجرة على موقف مصر الثابت من دعم وتأييد السودان والحفاظ على مؤسساته لأنها الضامن الوحيد لوحدة البلاد، وشدد على أن مصر لن تدخر جهدا في دعم السودان وإسماع صوته في أي محفل تشارك فيه.

ووجه "يوسف" الشكر لمصر لاستضافتها لعدد كبير من أبناء السودان الذين نزحوا جراء الحرب الجائرة التي شنتها مليشيات الدعم السريع المتمردة، وطرح عددا من القضايا التي تهم السودانيين بمصر، ومسألة صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول لمصر والإقامة، والصعوبات التي تواجه المدارس السودانية والطلاب السودانيين الذين يدرسون بالجامعات المصرية والعقبات التي تواجه عمل الأطباء السودانيين بمصر.

وأشار بيان الخارجية السودانية إلى أن لقاء عبد العاطي ويوسف، قدم خلاله بعض المقترحات والتوافق على بعض الحلول والتي وعد وزير الخارجية والهجرة بمتابعتها تحت إشرافه الشخصي مع الجهات ذات الصلة بمصر.

وحضر اللقاء السفير السوداني في القاهرة الفريق أول عماد الدين مصطفى، وعدد من المسئولين من الجانبين المصري والسوداني.