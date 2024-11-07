جامعة قناة السويس تنظم زيارة لمدرسة 25 يناير الثانوية إلى معهد التقنية الحيوية وكلية العلوم

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس زيارة ميدانية لطالبات مدرسة 25 يناير الثانوية بنات إلى معهد التقنية الحيوية وكلية العلوم، في إطار اهتمام الجامعة بتنمية الوعي البيئي والعلمي لدى طلاب المدارس.

وجاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أهمية هذه الأنشطة في ربط الجيل الجديد بالتقدم العلمي وأهمية الحفاظ على الموارد البيئية.

وأشرفت على الزيارة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث أعربت عن دور هذه المبادرات في بناء جيل واعٍ بقضايا البيئة والعلوم.

وتضمنت الزيارة توجيه الطالبات إلى كلية العلوم بإشراف الدكتورة مها فريد عميد كلية الزراعة وبإشراف تنفيذي الدكتور رأفت عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي البداية توجه الطالبات إلى متحف قسم علوم البحار بكلية العلوم، حيث رافقهن الدكتورة أسماء إبراهيم والدكتورة أمل عاطف، المعيدتان بالقسم.

حيث تم عرض مقدمة شاملة عن الأحياء البحرية، شملت معلومات عن البحار في مصر وأهميتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تعريف الطالبات بالمجموعات الحية المختلفة مثل النباتات البحرية، الرخويات، القشريات، الشعاب المرجانية، وأنواع الأسماك.

ثم انتقلت الطالبات إلى الحديقة النباتية بقسم النبات، حيث قامت الدكتورة عليه السيد عبد العال بتعريفهن بأهم النباتات الاقتصادية والأشجار والشجيرات والنباتات العطرية ونباتات الزينة، مما يعزز فهمهن للعناصر النباتية المختلفة وفوائدها.

وفي ختام الزيارة، توجهت الطالبات إلى معهد التقنية الحيوية بإشراف الدكتورة نهى مصباح، عميد المعهد، والدكتور أحمد ريان، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورافقتهن الدكتورة منى علاء الدين. تضمنت الجولة تعريف الطالبات بأقسام المعهد ومعامله المتنوعة، والتي شملت معمل البيولوجيا الجزيئية، معمل الميكروبيولوجي، معمل البصمة الوراثية، ومعمل زراعة الأنسجة.

وتم شرح الأجهزة المتطورة والتجارب العلمية التي تجرى داخل المعامل وتطبيقاتها في المجالات الزراعية، البيئية، والصناعية الصيدلانية.

ويُذكر أن الزيارة شملت 45 طالبة، ونُظمت تحت إشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس؛ ما يعكس حرص الجامعة على نشر المعرفة العلمية والتقنية بين الشباب ودعمهم نحو مستقبل مشرق في مجالات العلوم والبيئة