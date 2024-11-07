للصيانة.. فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة، وذلك يوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري.

وتضمنت المناطق: (السجل المدني – نقابة عمال مصر والمنطقة المحيطة بها – التأمين الصحي – الأسرة والطفل – قصر الثقافة – الرقابة الإدارية بالغردقة).

وأضاف، مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الزلازل – الوفاء - الاستاد بالغردقة، وذلك يوم الأحد المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

يأتي هذا في إطار حرص الكهرباء على إجراء الصيانة الدورية لمولدات الكهربائي، وذلك حرصا على المواطنين من أي تلفيات قد تصيب الأجهزة بسبب قطع الكهرباء عن المناطق المشار إليها.