غدًا.. الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد الجمعية العمومية العادية غدًا الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، في الانعقاد الثاني لها بدار الحكمة، موضحةً أن جدول الأعمال طبقًا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969، يتضمن:

1- التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية: محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023، ومحضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2- مناقشة السياسة العامة للنقابة "كلمة النقيب العام، تقرير الأمانة العامة، تقرير أمانة الصندوق.

3- مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

4- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الاطلاع على تقرير كل من مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.

5- تعيين مراقب للحسابات.

6- المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية مثل الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع 50%، مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم 11 لعام 2023 بتاريخ 15 نوفمبر 2023.

7- ما يستجد من أعمال.