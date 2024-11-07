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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غدًا.. الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان

النقابة العامة لأطباء
النقابة العامة لأطباء أسنان مصر
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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد الجمعية العمومية العادية غدًا الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، في الانعقاد الثاني لها بدار الحكمة، موضحةً أن جدول الأعمال طبقًا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969، يتضمن:

1- التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية: محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023، ومحضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2- مناقشة السياسة العامة للنقابة "كلمة النقيب العام، تقرير الأمانة العامة، تقرير أمانة الصندوق.

3- مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

4- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الاطلاع على تقرير كل من مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.

5- تعيين مراقب للحسابات.

6- المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية مثل الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع 50%، مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم 11 لعام 2023 بتاريخ 15 نوفمبر 2023.

7- ما يستجد من أعمال.

النقابة العامة لأطباء الأسنان عقد الجمعية العمومية العادية الانعقاد الثاني