"ويذرفورد" تؤكد التزامها بدعم جهود وخطط قطاع البترول المصري لزيادة معدلات الإنتاج

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع جيريش ساليجرام الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد حازم بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في ضوء ما تمتلكه الشركة من خبرات تكنولوجية وحلول رقمية في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، كما تم استعراض موقف خطط ومشروعات الشركة المستقبلية.

واستعرض المهندس كريم بدوي، أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الحالية والتي يأتي على رأسها زيادة الإنتاج، لافتًا إلى أهمية دور التكنولوجيا والحلول الرقمية في تحقيق ذلك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ويذرفورد عن التزام الشركة بدعم جهود وخطط قطاع البترول المصري لزيادة معدلات الإنتاج، من خلال توفر التكنولوجيات المتطورة وأحدث الحلول الرقمية في مجال البحث والاستكشاف، كما أشار للتجارب الناجحة للتعاون مع قطاع البترول في مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع شركة بتروبل، مؤكدًا سعى الشركة إلى زيادة التعاون مع القطاع خلال الفترة المقبلة.